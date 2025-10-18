24-годишно момиче загина при тежка катастрофа между селата Михнево и Кърналово в община Петрич, информират от полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 18:55 часа днес. Лек автомобил е самокатастрофирал, като е излязъл извън пътното платно и се е обърнал по таван.

На място е загинала 24-годишна пътничка в него. Водачът и още две пътнички са транспортирани в Многопрофилна болница за активно лечение "Югозападна болница"- база 2 в Петрич.

Към момента няма данни те да са сериозно пострадали.

