Първите два от общо осемте нови влака за метрото в София вече са готови. Всички те ще се движат от следващото лято.
Екип на bTV e във фабриката на „Шкода“ в Пилзен, където се произвеждат.
Две от новите мотриси ще бъдат доставени тази есен, за тяхното тестово използване.
Всеки от влаковете е снабден с климатична инсталация, освен това има и дигитални табла, които показват до коя станция е стигнал пътникът.
Всяка от новите мотриси от „Шкода“ е с дължина 80 метра, а максималната им скорост е 90 км/ч. За да са по-комфортни при движение, окачването е въздушно.
„Ще получим различен клас машини, които отговарят на съвременните изисквания – с видеонаблюдение, тъчскрийн, с управление максимално от кабината на машиниста. Надявам се, че всички ще получат по-добро, по-качествено и сигурно пътуване“, коментира директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов.
На дигиталните табла пътниците ще виждат докъде са стигнали, както и връзките с линиите на наземния транспорт.
B нoвитe влaĸoвe имa мecтa зa инвaлидни ĸoличĸи и вeлocипeди.
„При направата на интериора работихме с поръчителя, цветовете са по негов избор. А седалките са избрани така, че да могат да бъдат почиствани лесно“, каза Андреа Веберова, мениджър на проекта.
Мотрисите имат и акумулаторни батерии за 1 км автономно придвижване в случай на неизправност.
