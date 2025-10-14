Арести в КАТ-Хасково. Служител на пункта за регистрация на коли и застрахователен агент са заподозрени в участие в корупционна схема. И към 19 часа продължават обиските и изземванията в двора на КАТ-Хасково.

Става въпрос за коли, които отдавна са паркирани там, а службите издирват собствениците им.

През деня бяха за печатани две пътни помощи. Дотук се стигна, след като стана ясно, че след вътрешно разследване на ОД на МВР в Хасково, продължило месеци наред, бяха задържани двама души.

Единият от тях е техническо лице, който не е полицай, но работи на пункта за регистрация на автомобили.

Другият задържан е застрахователка, чийто офис е на метри от КАТ в Хасково. Според службите тя е била посредник в корупционната схема.

Акцията на Главна дирекция „Национална полиция“, „Вътрешна сигурност“ и МВР-Хасково затвори пункта за регистрация на коли.

Част от униформените влязоха в КАТ, а други - в офиса на застрахователката.

„В КАТ на канала има и камери, и микрофони. Ако искат да видят нещо, все ще видят. Те тук ми претърсват лични вещи, портмонетата. Иззеха ми парите, личните, сега ги описват“, каза застрахователката Елена Писачева.

В офиса ѝ полицията откри документи за регистрация на коли за над 2000 лева.

Един от заподозрените е техникът в пункта за регистрации на КАТ Божидар Димитров, който е работил на канала, разказва ни Елена Писачева. Тя отрича да е посредник в корупционна схема.

„Нито съм участвала в някакви схеми за корупция. Самите инспектори, те са мисля в играта. Те ме обвиняват за нещо, но за какво, явно бъркам на някой в канчето“, казва Елена Писачева.

Като случайност определи присъствието си точно днес в КАТ бившият шеф на службата в Хасково и София Тенчо Тенев. Корупционните схеми не са от днес, разказва той.

„Хваща си посредникът или механик на каналите, или инспектор на каналите, затварят си очите, регистрират му автомобила и всичко това минава по определена схема с определено плащане в рамките между 200 и 1000 лева“, казва Тенев.

И от МВР, и от прокуратурата, и от КАТ-Хасково отказаха коментар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK