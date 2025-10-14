Действията по разследването са под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково

Наблюдението над недобросъвестните служители е стартирало преди няколко месеца в Хасковската дирекция.

Разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения.

Проверките са започнали тази сутрин, има задържани лица за неправомерни действия във връзка с регистрацията на МПС. Процесуално-следствените действия продължават и към момента.

Припомняме, че двамата задържани са: служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледи, и посредник - жена, научи bTV. Тя работи в близост и се занимава със застраховки.

В момента вървят лични обиски и изземвания.

Според бивши служители на КАТ тази схема е действала от 3 години. През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР в Хасково Иван Расоков. По рано той си подаде оставката заради убийството на Магдалена, което разтърси града.

Към момента каналът, на който става регистрацията за автомобили, не работи. Но вътрешните гишета, на които се плащат глоби и се издават документи, са отворени за посетители.

