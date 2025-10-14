Акция на дирекция "Вътрешна сигурност" към МВР в "Пътна полиция"-Хасково.

Има двама задържани - служител на КАТ, който е работил на канала за технически прегледин, и посредник - жена, научи bTV.

В момента вървят лични обиски и изземвания.

До акцията се стига след вътрешна разработка на ОДМВР-Хасково от няколко месеца. Става въпрос за корупционна схема за регистрация на МПС.

През лятото шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. По рано той си подаде оставката заради убийството на Магдалена.

