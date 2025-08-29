Разследват висш служител на НАП от Велико Търново заради проявена агресия. Ще отговоря пред закона за това, че вчера сутринта е проявил агресия и е счупил предното стъкло и стопа на автомобил на доставчик на храни пред супермаркет във Велико Търново.

Скандалът, завършил с хулигански действия, е станал заради спор за парко място, което доставчикът заел.

Пострадалият подал сигнал на телефон 112, а случаят бил докладван на изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов. Причината е, че данъчният е висш държавен служител. Той е разпитан в полицейското управление. А в Районната прокуратура е образувано досъдебно производство по член 216 от НК, за който наказанието е лишаване от свобода до 5 години. Чакаме потвърждние за името на служителя и коментар от НАП.