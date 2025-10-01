И втората кръвна проба на 18-годишния Никола Бургазлиев, който помете петима души с АТВ през август в „Слънчев бряг“, показва, че младежът е управлявал под въздействието на наркотици. Това научи bTV от свои източници.

Втората проба е по искане на защитата на Бургазлиев. Те настояха тя да бъде направена във Варна.

Исканият им идват, след като в края на август резултатите от първата химико-технологична експертиза установиха следи от марихуана в кръвта и урината на младежа.

Тогава окръжният прокурор на Бургас обяви, че резултатите дават основание да се обмисли преквалификация на обвинението от неумишлено в умишлено причиняване на смърт.

Готова е и автотехническата експертиза.

Изненада в резултата няма за семейството на 4-годишния Марти, за чийто живот лекарите водиха дълга битка. Той вече е у дома, но в катастрофата загина майка му.

„Докато не видим присъдата, няма как да сме спокойни. Като я видим, пак няма да бъдем спокойни. Животът ни няма да се върне“, каза чичото на Мартин – Юлиян Здравков.

Адвокатът на Никола Бургазлиев отказа коментар. Преди по-малко от месец в ексклузивно интервю за bTV родителите на шофьора се усъмниха в извършването на експертизите.

„Никога не е употребявал не само марихуана, нито цигари. Това е някакво пълно безумие, не може да си го обясним“, каза бащата на Никола Бургазлиев.

След трагедията в „Слънчев бряг“ искат повече ограничителни знаци. На девет ключови точки в курорта вече има такива знаци.

За повече контрол настоява и почерненото семейство.

Разследването е пред приключване, после предстои внасянето на обвинителния акт в съда.

