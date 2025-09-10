Окръжната прокуратура в Бургас обвини 18-годишния Никола Бургазлиев в причиняване на смърт и телесни повреди на няколко лица след употреба на наркотици.

Ученикът беше доведен под конвой от ареста и даде нови показания. Според защитата тежкото обвинение не е окончателно и може да се промени, след като излязат резултатите за техническата изправност на АТВ-то.

След двучасова среща с прокурора, на излизане Бургазлиев каза само една дума – „съжалявам“.

„Той изключително много съжалява, че това се е случило и иска да увери близките, че не е искал това да се случи. Ако можеше да върне времето назад, би го върнал“, каза адвокат Галина Колева, защитник на Бургазлиев.

Бургазлиев получи най- тежкото обвинение днес , когато близките на 35- годишната Христина се прощават с нея в родното й село в Пловдивско. Пред прокурора младежът обяснил, че връхлетял хората, защото АТВ- то , което наел, било неуправляемо .

В първо телевизионно интервю родителите на Бургазлиев, които са полицаи, казаха, че се съмняват в разследването.

„С огромни съмнения сме за тези експертизи … Висшестоящи служители от системата на правосъдието дават указания и оказват натиск върху магистрати с ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва“, заяви Георги Бургазлиев, бащата на младежа.

Снимка: bTV / БГНЕС

Защитата иска кръвната проба на Никола да бъде изследвана в друга лаборатория, след като първата показа канабис.

„Никога не е употребявал марихуана, нито цигари ..Тогава как си обяснявате ? Това е пълно безумие, не можем да си обясним“, каза още бащата.

„Той каза „повярвай ми, нямаше да дам кръв, ако някога бях употребявал марихуана“, обясни адв. Галина Колева.

Снимка: bTV / БГНЕС

„Никола е обречен, дори му се раздават директно присъди от прокуратурата. Искаме обективен процес и истината да излезе наяве“, каза майката на Никола, Роси Ралева.

Заключенията на експертите за АТВ-то се очакват до дни. Седмица е срокът за искане на повторната кръвна проба.

