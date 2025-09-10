Официално - ново, по-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг.

18-годишният ученик беше изведен днес от ареста в Бургас към прокуратурата, за да чуе обвинението в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

Защитата на Бургазлиев ще поиска ново изследване на кръвната проба след като първата показа следи от марихуана.

Снимка: bTV

18-годишният е чул по-тежкото обвинение и е дал допълнителни разяснения около инцидента на 14 август, при който с АТВ помете петима пешеходци в „Слънчев бряг“.

На излизане от Окръжната прокуратура в Бургас Никола Бургазлиев отказа коментар пред медиите. Единственото, което изрече, беше „съжалявам“, докато беше отведен от залата.

А по-рано днес в ефира на „Тази сутрин“ по bTV за пръв път в телевизионен ефир говориха родителите на Бургазлиев.

