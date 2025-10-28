dalivali.bg
София
сега Облачно
08 Облачно
09 Облачно 10°
10 Облачно 10°
11 Облачно 10°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

"Семейството им било истинска домашна църква": Кой празнува имен ден на 28 октомври?

Днес почитаме паметта на светци от различни епохи

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:07 ч. 28.10.2025 г.

На 28 октомври почитаме паметта на светите мъченици Терентий, Неонила и на децата им - Сарвил, Фот, Теодул, Иеракс, Нит, Вил и Евника. Днес почитаме и Параскева Иконийска и преподобния Стефан Саваит.

Това са светци от различни епохи, защото светците на църквата през 2000-годишния ѝ живот са стотици хиляди.

Терентий, Неонила и децата им били християни и живеели в Сирия в средата на трети век, по времето на император Деций.

Семейството им било истинска "домашна църква" по израза на апостол Павел.

Над 150 000 българи празнуват имен ден: Как отбелязват Димитровден в страната?

Те спазвали Божиите заповеди и били за пример на останалите хора. А когато започнало масовото гонение, известно като "Дециево", двамата съпрузи, а след тях и децата им, отказали да се отрекат от вярата си.

Макар да имали възможност да заминат и да се скрият, те заявили: "Нашето заминаване ще всее паника сред другите християни. А Църквата не се крепи на бегълци, но на подвижници и мъченици". Така цялото семейство безмилостно било убито с меч през 250 година. 

На гроба му ставали много чудеса: Почитаме светец, посечен с меч заради вярата си

Параскева Иконийска (тя е различна от мъченицата Параскева Римлянка и преподобната Параскева Епиватска) била родена в края на трети век в град Икония, област Ликаония, Южна Мала Азия.

Родителите ѝ били християни и кръстили дъщеря си така, защото била родена в петък (на гръцки "параскеви"), а петък е денят на Христовата изкупителна смърт.

Параскева израснала като убедена християнка и помогнала на много хора да опознаят, и да приемат вярата в Спасителя Христос. Но по време на гоненията при император Диоклетиан тя била измъчвана и убита заради вярата си в Икония, в 303 г. 

Почитаме паметта на поправила се блудница: Кой празнува имен ден на 8 октомври?

В този ден почитаме и учения монах Стефан от лаврата на свети Сава (затова наречен Саваит) в Палестина. Подвижническият му живот бил съчетан с голяма любов към богословието и забележително умение в свещената поезия. Съставил много богослужебни поетични текстове. Живял и като отшелник, той се упокоил в края на осми век.

На 28 октомври имен ден празнуват: Лъчезар, Параскев Лъчезара, Параскева и техните производни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията

Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията
ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)

ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)
Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард

Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард
Нови обвинения за кмета на Варна Благомир Коцев

Нови обвинения за кмета на Варна Благомир Коцев
Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Тази сутрин
Снимка: Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Снимка: Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Снимка: Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Лице в лице
Снимка: Властта в режим на ротация
Властта в режим на ротация
Снимка: Зърнопроизводителите в протестна готовност
Зърнопроизводителите в протестна готовност
Снимка: Бюджет 2026 в огледалото на БСП
Бюджет 2026 в огледалото на БСП
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож