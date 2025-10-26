Повече от 150 000 българи празнуват имен ден на 26 октомври - Димитровден. Освен това според народните предания от днес започва зимата.

В Монтанско ви срещаме с човек, който има двоен празник - освен че е Димитър, той е и „строител“ в областта на изкуството. Освен това е преподавател в гимназия, известна като „строителната“.

В артистичните среди е известен с псевдонима Гоца́к, който псевдоним официално, със съдебно решение, впоследствие превръща в свое фамилно име.

Кой е Димитър Гоца́к и как ще отбележи именния си ден – вижте във видеото:

Велико Търново

Във Велико Търново Димитровден се отбелязва с официални и църковни ритуали, тъй като на тази дата през 1185 г. е обявено въстанието на братята Петър и Асен, довело до възстановяването на българската държава и провъзгласяването на града за столица.

В църквата „Рождество Богородично“ ще бъде отслужена празнична литургия, последвана от литийно шествие, което ще тръгне към храма „Св. Димитър Солунски“.

През деня е предвидена концертна програма, а кулминацията е „Звук и светлина“ на хълма Царевец.

Сливен

Сливен отбелязва Димитровден с тържествени и културни събития през целия ден. Празникът започна със света литургия в катедралния храм „Свети Димитър“.

На площад „Хаджи Димитър“ се състоя тържествена церемония, включваща ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и на Европейския съюз, официални приветствия, благодарствен молебен за здраве и благополучие на гражданите, както и полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Програмата продължава с концерт на откритата сцена на пл. „Хаджи Димитър“, в който ще участват Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград.

Вечерта ще има концерт, а небето ще бъде озарено от фойерверки.

