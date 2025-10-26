Спешна операция спаси зрението на студент от Испания, пострадал след стрелба с въздушна пушка в София.

За случая съобщи началникът на клиниката по очни болести в Александровска болница проф. Александър Оскар. Именно там е настанен младият мъж.

Според информацията от медиците инцидентът е от нощта на 24 октомври.

Стрелбата е станала пред нощен клуб в центъра на столицата.

При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване.

Снимка: Alek Oscar/Фейсбук

Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.

От СДВР заявиха, че към тях няма подаден сигнал за инцидента, а пострадалият не е оказал съдействие на полицията.

Снимка: Alek Oscar/Фейсбук

От столичната дирекция са се самосезирали и работят по случая.

