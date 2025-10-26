Спешна операция спаси зрението на студент от Испания, пострадал след стрелба с въздушна пушка в София.
За случая съобщи началникът на клиниката по очни болести в Александровска болница проф. Александър Оскар. Именно там е настанен младият мъж.
Според информацията от медиците инцидентът е от нощта на 24 октомври.
Стрелбата е станала пред нощен клуб в центъра на столицата.
При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване.
Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.
От СДВР заявиха, че към тях няма подаден сигнал за инцидента, а пострадалият не е оказал съдействие на полицията.
От столичната дирекция са се самосезирали и работят по случая.
