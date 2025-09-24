Жълт код за силен вятър е обявен за четвъртък – 25 септември, в крайните северни райони на дунавската равнина, както и в Източна България.

В сила е за 12 области, където поривите ще достигнат до 70 км/ч.

Вятърът над морето също ще е силен, а вълнението ще достигне до 4 бала.

В четвъртък облачността ще е разкъсана. По-значителна ще е на места в Западна България и в югоизточните райони, където се очакват превалявания.

По-интензивни ще са валежите след обед в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми.

Максималните температури – от 20°-22° в североизточните райони до около 28°-30° в югозападните

До края на седмицата температурите ще продължат да се понижават и максималните в неделя ще бъдат между 16° и 21°, минимални – предимно между 7° и 12°.Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Западна и Централна България, както и в югоизточните райони, ще има валежи.

В неделя превалявания се очакват на повече места по Черноморието.

През първата половина от следващата седмица ще се задържи доста хладно – дневните температури в много райони ще остават под 20°. Облачността ще бъде по-често значителна и на места в Южна България и в източните райони все още ще има превалявания.

