В момента режимът позволява регистрацията на газова уредба да се случва в периода да годишния технически преглед. Така при нови автомобили това позволява да се случи до 3 години от поставянето на газова уредба, а при стари – почти една година по-късно.

В ефира на „Важното, казано на глас“ по bTV Радио зам.-председателят на Асоциацията на автогаз сервизите - Георги Илиев, настоя срокът да бъде максимално намален. В тази връзка срещна подкрепата на зам.-изпълнителният директор на агенция „Автомобилна администрация“ - Дамян Войновски, който обясни, че вече се обмислят различни предложения за промени в наредбата.



В ефира bTV Радио Войновски съобщи, че от началото на тази година са извършени над 2000 проверки. Най-честите констатирани нарушения са за извършен фиктивен преглед на колата, за липса на контрол върху служителите, нарушения при методиката за извършване на прегледа. Ако технически пункт си позволи да заобиколи закона за първоначална регистрация, може да си загуби лиценза, стана ясно от коментара на Войновски.

Зам.-председателят на Асоциацията на автогаз сервизите - Георги Илиев, обясни, че много често хората заобикалят лицензираните пунктове, които имат право да извършат първоначален преглед на монтажа на газовата уредба. Така отиват в произволен пункт и там често изобщо не се отбелязва, че автомобилът има газова система. По този начин Илиев разказа, че една кола може дълги години да бъде карана с газова бутилка и да минава годишни технически преглед без това да бъде отбелязвано в документите.

В промените, които предлагат от асоциацията, е срокът да се съкрати до един месец и в този срок водачът на автомобилът да носи документите, доказващи, че газовата уредба е монтирана скоро. Предстои да бъдат обмислени предложения за промени в наредбата и закона.

Темата отново беше повдигната след като жена загина, а друга беше ранена при избухването на кола с газова уредба по време на зареждане на бензиностанция в Добрич. Илиев обясни, че в случай става дума за човешка грешка и собственикът на автомобила е опитал да зареди метан в бутилка за пропан-бутан.