47-годишен пребил майка си: Заканил се, че ще убие нея и съседката им

Ще ви заколя, крещял мъжът, демонстративно поставил пред тях брадва и нож

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:15 ч. 10.09.2025 г.

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил се с убийство на нея и на съседката им, съобщиха от прокуратурата.

На 08.09.2025 г. около 22,30 часа в двор на къща в град София, обвиняемият Я.Б. удрял с юмруци в главата възрастната си майка и й нанесъл лека телесна повреда. След това обвиняемият се заканил и с убийство спрямо жената и тяхната съседка, като им крещял „Ще ви убия! Ще ви заколя“ и демонстративно поставил пред тях брадва и нож.

„Преструва се на куче и ходи гол“: Въпреки множеството сигнали, пенсионерка бе убита от наемателя си

По случая се води досъдебно производство за престъпления по  чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и по чл.144, ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши друго престъпление Я.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 10.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

