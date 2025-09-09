„Преструва се на куче и ходи гол“: Въпреки множеството сигнали, пенсионерка бе убита от наемателя си

Пенсионерка беше убита от насилствения си наемател след „фундаментален провал“ на множество агенции да разпознаят риска, който той представлява въпреки многократните молби за намеса от страна на семейството ѝ.

83-годишната Патриша Холанд е убита от Алън Скот в дома си в Горлстън-он-Си, Норфолк, през юли 2021 г., пише Индипендънт.

Жената дава на бездомния Скот, тогава на 39 години, да остане в нейния имот, след като го среща през юни 2020 г., но той скоро я изолира от семейството ѝ.

Редовно пие и чупи предмети от домакинството на Патриша.

Преглед на случая на убийството, в който се разглежда ролята на различни институции през годината преди трагедията, установи, че опасенията на семейството ѝ не са били „взети достатъчно на сериозно, нито споделени и координирани“.

Установено е, че Холанд е съобщила на властите, като полицията и социалните служби за възрастни, най-малко 20 пъти, че иска Скот да напусне дома ѝ и че той има история на насилие и престъпно поведение.

„Въпреки че този преглед на случая на убийството идентифицира множество шокиращи пропуски от страна на властите, които трябваше да защитят майка ми, като семейство ние не смятаме, че той е достатъчно задълбочен в разглеждането на катастрофалния срив в комуникацията между агенциите и пълната липса на професионална любознателност от страна на тези, които се занимаваха със случая на майка ми“, казва дъщеря ѝ.

Снимка: Norfolk Constabulary

След като се премества при Холанд през юни 2020 г., Скот не се явява на няколко срещи по пробацията за престъпления и също така казва на медицинския персонал, че пие по един литър джин или портвайн на ден и приема метадон.

Полицията в Норфолк за първи път посещава адреса на Холанд през август 2020 г., след като получава сигнали от дъщеря ѝ Катрин, че Скот често е пиян, „се преструва, че е куче и ходи гол“.

Тази информация е била споделена с местния Мултиагенционен център за защита, който се е обадил на Холанд, но е установил, че тя „няма нужда от грижи и подкрепа“.

Полицията е била извикана отново през август и септември поради нестабилното поведение на Скот, като Холанд е потвърдила пред социалните служби, че иска той да напусне имота ѝ.

Няколко дни след извеждането му, тя му позволила да се върне в дома, а семейството ѝ съобщило на властите, че подозират, че тя страда от ранна деменция.

По време на разговорите със социалните работници дъщерята казва, че според нея Скот представлява „сериозна опасност“ за майка ѝ и че се страхува, че той ще я убие.

Приятели на Холанд също се свързаха с полицията, като един от тях заяви, че той е заплашил да „ѝ сложи найлонова торбичка на главата“ и да я удуши.

Полицията е била извикана на същия адрес и през януари 2021 г., а през февруари Катрин отново се е обърнала към социалните служби с „редица опасения“, сред които са били алкохолизмът и хероиновата зависимост на Скот, както и проявеното от него насилие.

През 2021 г. отношението му към пенсионерката се влошило и полицията била извикана на няколко пъти, защото Скот „крещял и псувал“ по нея. Тогава я посъветвали да си намери адвокат.

Въпреки това, по-късно същата вечер Скот се върнал в имота и я убил, като запалил огън в градината, за да прикрие следите от тялото ѝ. На съдебен процес през 2023 г. той бил осъден за убийство и палеж и получил доживотна присъда с минимален срок от 35 години.

В доклада се заключава, че социалните служби е трябвало да направят посещение в дома и че не е било отдадено „достатъчно значение“ на ясните описания на насилието от страна на Скот, което включваше физическо и финансово насилие, както и принуда.

Неговата предишна криминална история, която включваше обвинения в престъпления срещу жени и насилие над уязвим мъж, с когото е живял преди, също не е била разгледана или взета под внимание.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase