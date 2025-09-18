Варненският районен съд определи постоянно задържане под стража за прокурорския син Николай Маджаров.

Може да се обжалва в 3-дневен срок пред Окръжния съд във Варна.

След отводи на съдиите от Районен съд – Средец Върховният касационен съд определи Районен съд – Варна да разгледа четирите дела.

В началото на седмицата Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП-Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

