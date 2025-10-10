Софийският градски съд отново остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев. Съдът реши, че има обосновано предположение, че Коцев е участвал в престъпни схеми.

Мярката закъсня, защото защитата на Коцев не успя бързо да реагира на спешно насроченото заседание. Според съда, Коцев може да окаже натиск над все още неразпитани свидетели. А от вчера, след освобождаването от ареста на съветниците му, има нови свидетели, и чуждоезичен таен свидетел. Той е казал, че миналата година са му искани пари за всеки поискан подробен устройствен план.

-Колко пъти са му поискани, колко е дал, къде ги е дал и на кого ги е дал?

- Повече от 2 пъти, няколко души са му искани, давал е парите от който му ги е поисквал, тази престъпна дейност е извършвана от няколко лица, включително и от обвиняемият Коцев", коментира прокурор Ангел Кънев.

Снимка: БГНЕС

"Само искам да поправя преждеговарящия - това лице не твърди, че е дал подкуп. Това беше невярно. Той казва, че му е искан, но той не е дал такъв подкуп", твърди Николай Владимиров от защитата на Коцев.

Въпреки новите доказателства от прокуратурата не искат освобождаването на Коцев от кметския пост.

"В закона няма срок, в който да е посочено кога точно да се случи това. Аз не мога да реша кога е правилния срок за нещо, което нямам право да решавам", коментира прокурор Ангел Кънев - Обвиняемият е невинен до доказване на противното.

Снимка: БГНЕС

"Толкова елементарно скалъпено дело, толкова елементарно съшито - в крайна сметка работи, постига своите цели. Представете си, ако бяха вкарани малко повече усилия, малко повече умения - какво може да се постигне. Това е най-плашещото", каза адв. Владимиров.

Съдебното решение ще бъде обжалвано идния четвъртък.

