С 23 катастрофи, от които 4 тежки, започна трафикът на първия учебен ден у нас

Кои са били най-натоварените булеварди в столицата?

Публикувано в  12:17 ч. 15.09.2025 г.

С 23 катастрофи, от които 4 тежки, започна трафикът на първия учебен ден у нас. Един е загинал, обобщават от Пътна полиция.

Най-натоварени в столицата според Пътна полиция са били булевардите "Цариградско шосе", "Сливница" и "Ген. Данаил Николаев".

Автомобил е катастрофирал тази сутрин на "Ботевградско шосе". Полицията не съобщава дали е имало спътници с водача. По непотвърдена информация при катастрофата има един загинал.

Натоварен беше и трафикът по малките квартални улици, докато родители изпращаха децата си за първия учебен ден.

"Деца има много, разбира се, родители и всякакви хора, дето отиват на работа, нормално", казва пред bTV Людмил Хаджииванов. 

"Осигуряваме безопасността, както на учениците, така и на всички участници в движението", коментира Георги Георгиев нач. група в отдел "Пътна полиция" СДВР. 

