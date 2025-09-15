С 23 катастрофи, от които 4 тежки, започна трафикът на първия учебен ден у нас. Един е загинал, обобщават от Пътна полиция.
Най-натоварени в столицата според Пътна полиция са били булевардите "Цариградско шосе", "Сливница" и "Ген. Данаил Николаев".
Автомобил е катастрофирал тази сутрин на "Ботевградско шосе". Полицията не съобщава дали е имало спътници с водача. По непотвърдена информация при катастрофата има един загинал.
Натоварен беше и трафикът по малките квартални улици, докато родители изпращаха децата си за първия учебен ден.
"Деца има много, разбира се, родители и всякакви хора, дето отиват на работа, нормално", казва пред bTV Людмил Хаджииванов.
"Осигуряваме безопасността, както на учениците, така и на всички участници в движението", коментира Георги Георгиев нач. група в отдел "Пътна полиция" СДВР.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK