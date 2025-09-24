dalivali.bg
Росен Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Българският премиер се срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг, за да договорят Меморандум за сътрудничество между двете държави

Снимка: Правителствена пресслужба

Публикувано в  07:25 ч. 24.09.2025 г.

Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг. По думите на българския премиер документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция. 

Двамата политици разговаряха в Ню Йорк, в рамките на провеждащата се там 80-а редовна сесия на Общото събрание на ООН.

В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера.

Снимка: Правителствена пресслужба

Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.

Проучване на редкоземни метали: Желязков подписа меморандум с университет в Северна Дакота

Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам.

Снимка: Правителствена пресслужба

Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност.

Желязков в Ню Йорк: С връщането на децата на Украйна ще започнат същинските мирни преговори

Желязков посочи и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам. Наред с това според премиера Росен Желязков двете страни следва да се възползват и от възможностите, предоставяни от диалога между ЕС и Виетнам, стратегическото партньорство между ЕС и АСЕАН и инициативи като например Стратегията на ЕС за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион и Глобалния портал.

Снимка: Правителствена пресслужба

