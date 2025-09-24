Страната ни подписа меморандум между Българския енергиен холдинг и Университета на Северна Дакота за проучване на редкоземни метали.

Премиерът Желязков подчерта, че редкоземните метали са ключови за технологичното развитие и сигурността на страната. Както и, че подписването на меморандума е изключително важно за развитието на българската минна индустрия.

Енергийният министър Жечо Станков допълни, че страната ни влиза активно на пазара на редки елементи, който ще определя икономическото бъдеще на Европа и света.

Скот Снайдер от Университета на Северна Дакота определи партньорството като голяма чест и възможност за реални решения чрез използването на потенциала на българската земя.

