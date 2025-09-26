dalivali.bg
По време на речта на Нетаняху: Част от делегациите напуснаха залата, други го аплодираха

Южна Корея откри предупредителен огън, след като севернокорейски кораб наруши морската граница

Българинът, обвинен за въоръжаване на наркокартел: Испанският съд одобри екстрадиране на Петър Мирчев в САЩ

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ в посока София

Ясно е каква е причината за смъртта на 21-годишната родилка от Русенско

България на петима премиери: Политически анализ на доц. Стойчо Стоев и Йово Николов

Д-р Ненков: Парацетамолът не причинява аутизъм, Тръмп не знае нищо

Направен е опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия

Sofia guitar fest: Стотици китаристи се събират за тридневен празник на музиката

България е сред четирите най-добри в света по волейбол – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България
България

Росен Желязков говори от трибуната на ООН

по-рано в петък българският премиер се срещна с генералния секретар Антониу Гутериш

Теодора Трифонова Теодора Трифонова

Публикувано в  19:13 ч. 26.09.2025 г.

Министър-председателят Росен Желязков произнася реч към делегатите на общото събрание от трибуната на ООН в петък вечерта. По-рано през деня българският премиер се срещна с генералния секретар Антониу Гутериш. 

Основна тема на разговора между Желязков и Гутериш беше инициативата ООН-80, насочена към реформи и модернизиране на световната организация.

Страната ни я приветства като стъпка към по-силна организация, заяви българският премиер. Той допълни, че подкрепя приоритетите, свързани с реформите, гарантиращи целите на организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права.

 

Росен Желязков се срещна с Антонио Гутериш, представи Гергана Караджова

От своя страна Гутериш благодари за подкрепата за реформите и поздрави страната ни за 70-ата годишнина от членството ѝ в ООН.

 

Снимка: Министерски съвет на Република България

„Изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават държавите от постигането на тези цели. Но има и оптимизъм, чрез науката, технологиите и устойчивото развитие могат да се постигнат решенията пред човечеството. От друга страна говорихме за ролята на България в черноморския контекст и предизвикателствата от това“, каза Желязков.

 

Бойко Борисов разкритикува премиера Желязков за управлението на водната криза

 

Речта на българския премиер се очаква след 22:40 ч. в петък, българско време.

