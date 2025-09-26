Росен Желязков говори от трибуната на ООН

Министър-председателят Росен Желязков произнася реч към делегатите на общото събрание от трибуната на ООН в петък вечерта. По-рано през деня българският премиер се срещна с генералния секретар Антониу Гутериш.

Основна тема на разговора между Желязков и Гутериш беше инициативата ООН-80, насочена към реформи и модернизиране на световната организация.

Страната ни я приветства като стъпка към по-силна организация, заяви българският премиер. Той допълни, че подкрепя приоритетите, свързани с реформите, гарантиращи целите на организацията за мир и сигурност, устойчиво развитие и защита на човешките права.

От своя страна Гутериш благодари за подкрепата за реформите и поздрави страната ни за 70-ата годишнина от членството ѝ в ООН.

Снимка: Министерски съвет на Република България

„Изразихме и нашите притеснения за продължаващите в световен аспект напрежения, които отдалечават държавите от постигането на тези цели. Но има и оптимизъм, чрез науката, технологиите и устойчивото развитие могат да се постигнат решенията пред човечеството. От друга страна говорихме за ролята на България в черноморския контекст и предизвикателствата от това“, каза Желязков.

Речта на българския премиер се очаква след 22:40 ч. в петък, българско време.