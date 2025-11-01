"Днес се обръщаме към всички, които са дали своя принос за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъде. Честваме будителите, които през трудните времена на потисничество, иго, войни, са събуждали духа, добродетелите в българите и са пример".

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на тържественото честване на Деня на народните будители в СУ „Братя Каназиреви“ в Разлог.

Желязков посочи, че именно търсенето на добрите примери е това, което обединява обществото ни днес.

"Сигурен съм, че тук сред Вас ще има бъдещи будители, затова гледаме на Вас с упование и надежда", обърна се Желязков към учениците.

Министър-председателят открои важната роля на учителите и изрази своята благодарност за всеотдайния им и вдъхновяващ труд.

В края на словото си Росен Желязков отново се обърна към учениците.

"Бъдете добри хора, следвайте примера на будителите, с който се гордеем", заяви той.

Премиерът откри реновираните кабинети по биология и по информационни технологии в училището. За модернизирането им са закупени съответно 3D принтер и уреди за лабораторни и практически дейности.

Росен Желязков поздрави ръководството на училището за стремежа в учебното заведение да се преподава на възможно най-високо ниво.

