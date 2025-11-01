С пъстро шествие, песни и усмивки Пловдив отбеляза Деня на народните будители. Тържественото дефиле тръгна от Хуманитарната гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и премина през централните улици на града.

В шествието се включиха ученици от всички училища в Пловдив, представители на детски градини, студенти от Медицинския университет и множество граждани, дошли да отдадат почит на духовните водачи на България.

Преди повече от век именно Пловдив поставя началото на традицията да се чества Денят на народните будители. Първото официално отбелязване е през 1909 година, когато пловдивчани организират тържества в чест на най-големите просветители и духовници – сред тях Найден Геров и Йоаким Груев, оставили дълбока следа в културния и образователния живот на България.

„Днес почитаме не само будителите от миналото, но и съвременните, които продължават да вдъхновяват и да събуждат духа ни“, споделиха участници в шествието.

По пътя на шествието звучаха български песни и стихове, а на централния площад се проведе празничен концерт, посветен на духовността и знанието. Деца, учители и студенти издигнаха плакати с послания за вяра, просвещение и единство.

След концерта празникът продължи с творчески работилници и игри за най-малките участници.

