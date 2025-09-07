Активната роля на България в НАТО е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способност. Това каза премиерът Росен Желязков по време на срещата си със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска.

Снимка: Министерски съвет



Премиерът акцентира върху усилията за укрепване на отбранителната позиция на НАТО на Източния фланг и в Черноморския регион, увеличаване на инвестициите в отбрана, продължаване на колективната ни подкрепа за Украйна и укрепване на нашите партньорства.

Желязков посочи, че България е отделила над 2 процента от брутния си вътрешен продукт за отбрана, а до 2035-а година ще бъдат отделени до 5 на сто.

„В момента изпълняваме и редица проекти за модернизация, фокусирани върху закупуването на съвременни оръжейни системи за трите вида въоръжени сили: нови бронирани бойни машини „Striker“, два многофункционални модулни патрулни кораба за ВМС. Започна доставката на изтребителите F-16. Работи се също по придобиването на съвременни артилерийски и високомобилни ракетни системи, 3D радари, системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, системи за брегова отбрана и др.“, каза премиерът.

Шекеринска приветства новите инвестиции, свързани с механизма SAFE и бъдещата инвестиция на немския оръжеен гигант „Райнметал“ у нас.

