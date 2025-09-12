Рестарт на делото за малтретиране на 5-годишно дете в Пловдив

Рестарт на делото за малтретиране и нанасяне на средна телесна повреда на 5-годишно момче. Присъдата през пролетта предизвика граждански протести пред съдебната палата в Пловдив.

Делото беше върнато отначало заради допуснати множество процесуални нарушения.

На разпоредителното заседание всички страни по делото готовност за сключване на споразумение.

В края на март пловдивският районен съд осъди на 8 години ефективно лишаване от свобода пастрокът Петър Чернев и наложи глоба в размер на 4000 лева на майката на 5-годишното момченце, което през януари 2024 г. беше изведено по спешност от дома му със следи от травми по главата.

Днес защитата на Чернев поиска отвод на прокурора заради проявена пристрастност, но съдът отхвърли това искане.

В момента детето живее в Германия и се възстановява от травмите при биологичния си баща.

„Склонни сме на разумно споразумение. Предишния път това, което предлагаше прокурорът, беше неразумно“, каза Йордан Давчев, адвокат на Петър Чернев.

„За нас беше справедлив съдебният акт на предходната съдебна инстанция, който обаче вече не е валиден“, каза Росица Драгинова , адвокат на майката.

„Склонни сме на споразумение, но на разумни параметри“, заяви от своя страна Димитър Костов от Районната прокуратура в Пловдив.

