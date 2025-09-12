dalivali.bg
България

Рестарт на делото за малтретиране на 5-годишно дете в Пловдив

Делото беше върнато отначало заради допуснати множество процесуални нарушения

Снимка: iStock

Емил Кацаров

Публикувано в  11:13 ч. 12.09.2025 г.

Рестарт на делото за малтретиране и нанасяне на средна телесна повреда на 5-годишно момче. Присъдата през пролетта предизвика граждански протести пред съдебната палата в Пловдив.

Делото беше върнато отначало заради допуснати множество процесуални нарушения.

За пребитото от бой дете: Осем години затвор за пастрока, 4000 лева глоба за майката

На разпоредителното заседание всички страни по делото готовност за сключване на споразумение.

В края на март пловдивският районен съд осъди на 8 години ефективно лишаване от свобода пастрокът Петър Чернев и наложи глоба в размер на 4000 лева на майката на 5-годишното момченце, което през януари 2024 г. беше изведено по спешност от дома му със следи от травми по главата. 

Ужасяващи разкрития за насилваното 5-годишно дете от Пловдив: Пастрокът му заснемал сцените на тормоз

Днес защитата на Чернев поиска отвод на прокурора заради проявена пристрастност, но съдът отхвърли това искане.

В момента детето живее в Германия и се възстановява от травмите при биологичния си баща.

„Склонни сме на разумно споразумение. Предишния път това, което предлагаше прокурорът, беше неразумно“, каза Йордан Давчев, адвокат на Петър Чернев.

„За нас беше справедлив съдебният акт на предходната съдебна инстанция, който обаче вече не е валиден“, каза Росица Драгинова , адвокат на майката.

„Склонни сме на споразумение, но на разумни параметри“, заяви от своя страна Димитър Костов от Районната прокуратура в Пловдив.

