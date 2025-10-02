Река Янтра и притоците ѝ са под постоянно наблюдение във връзка с валежите. Мярката е изцяло превантивна и е предвид очакваното сериозно увеличение на интензивността на дъжда през следващите 30 часа, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов.

За 3 октомври Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за региона зарад очакваните значителни валежи.

Телеметричната система, изградена от Община Велико Търново, дава данни в реално време, събрани от радарните сензори на три локации – при моста в кв. „Чолаковци“ и в с. Пушево за р. Янтра и в Килифарево за р. Белица.

В момента нивото и на Янтра, и на Белица все още е под нормите за сезона, предвид продължителната суша.

Кметовете и кметските наместници също имат указания да следят нивата на водоемите – малки реки, дерета, язовири, както и за активизиране на свлачищни процеси.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK