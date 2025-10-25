dalivali.bg
Регионалният министър: „Такса водомер“ отпада, законопроектът за ВиК не е „паднал от небето“

Според Иван Иванов Законът за ВиК се разработва от 2019 г. от екипа на МРРБ и е минал всички нужни етапи за съгласуване

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:02 ч. 25.10.2025 г.

„Такса водомер“ отпада от Закона за ВиК. Това обяви във „Фейсбук“ регионалният министър Иван Иванов

„Законът за ВиК предизвика много полемики, като най-притеснителни не са политическите тълкувания, а опасенията на гражданите относно компонента “такса водомер”. Това е и причината заедно с председателя на регионалната комисия в парламента г-н Нанков да предприемем стъпки за отпадането ѝ“, написа той.

По думите му е важно е да се знае, че законопроектът за ВиК не е „паднал от небето“. Според Иванов той се разработва от 2019 година от екипа на МРРБ и е минал всички нужни етапи за съгласуване - и в Министерския съвет, и в парламента, и проведено обществено обсъждане.

ГЕРБ иска да отпадне „такса водомер“, която МРРБ предложи

„Припомням, че при разглеждането в регионална комисия в парламента единствено представители на БСП от управляващото мнозинство изразиха резерви относно „такса водомер“. Моето лично мнение отначало бе тази такса да бъде обвързана с качеството на предоставяната ВиК услуга, което щеше да бъде разписано преди второ четене. Основният мотив и бързане този законопроект да бъде вкаран е, че от това зависи изплащане на средства по ПВУ“, уточнява ресорният министър.

„Надявам се на градивна дискусия преди окончателното приемане, така че да постигнем спокойствие за битовите потребители и в същото време на запазим европейското финансиране. Решението за оттеглянето на законопроекта е на Министерския съвет и на ССУ, тъй като той е залегнал в управленската програма“, пише още той.

Задава се такса водомер: Ще плащаме и за достъпа до вода

