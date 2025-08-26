dalivali.bg
Разследват незаконни гонки в София

Предстоят разпити на свидетели и изготвяне на експертизи

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:09 ч. 26.08.2025 г.

Разследват незаконни гонки в столицата. Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за нерегламентирани състезания между автомобили, съобщават от държавното обвинение.

Проверката е за това, че на 8 август вечерта, около 21:00 часа, по Околовръстния път в отсечката от село Герман към квартал "Младост", при управление на моторно превозно средство са извършени непристойни действия и "грубо нарушаващи обществения ред".

130 електронни фиша и 15 акта при среднощна акция на столичната полиция

Разследването е възложено на СДВР, като предстоят разпити на свидетели и изготвяне на експертизи.

