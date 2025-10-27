Наводнението в София: Защо ситуация, далеч от бедствие, предизвика толкова проблеми?

Проливен дъжд блокира движението в столицата и спря градския транспорт. Стотици хора не стигнаха навреме на работа. Защо ситуация далеч от бедствие предизвика толкова проблеми? Търсим отговор в репортаж.

Над 35 литра на квадратен метър дъжд паднаха над София за нощ. Превърнаха улици в реки и езера. На най-критичната точка -булевард Шипчески проход водата спря, трамваите и хората тръгнаха пеша.

Доста голямо неудобство, но какво да направя. Не може да се борим с природата, сподели пред bTV Катерина Захариева.

След като водата се отдръпна, се видяха задръстените от листа шахти. А Метрополитена и общината имат различни версии за причината.

"Шахтите се почистват по график, съответно там където се налага се почистват и извън график. Всички действия са предприето, но както виждате при обилни валежи, падат листа запушват временно решетките на дъждоприемните шахти и от това се получава завиряването", коментира инж. Николай Неделков.

"Високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход", се казва в позицията на "Метрополитен".

Само на метри от булевард Тодор Каблешков се намира коритото на ето тази река, сами може да видим в какво състояние е - боклуци, храсти, клони и дървета.

"Плановото почистване включваше 71 км участъци, то продължава до края на ноември, така че все още има участъци, които не са почистени", коментира Надежда Бобчева.

Към този част наводнения в София няма, всичко е обичайно.

Необичайно е мястото, на което се намирам. Това е една от реките, които се спускат от Витоша в близост до новата част на бул. Тодор Каблешков. Показваме една част от реката. Може да се каже, че тя е почистена. В нея няма храсти, клони и дървета. Водата може да премине спокойно.

Но от другата страна на същия мост може само да чуем водата заради всички дървета, храсти, отпадъци, които са вътре в коритото на самата река.

При обилни дъждове, като тези, които наблюдаваме в последните дни в столицата, нивата на тези реки, които се спускат от планината се покачват драстично. От общината обясниха, че до края на месеца те ще трябва да бъдат изчистени, т.е всички корита да влязат в нормални норми и изисквания, така че при проливни дъждове да не могат да се получават тапи и реките да излязат от коритата си и да се образуват наводнения.