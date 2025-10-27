dalivali.bg
София
сега Слънчево 12°
18 Слънчево
19 Слънчево
20 Слънчево
21 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

Пороят в София парализира града: Има ли опасност от преливане на реки? (ВИДЕО)

По данни на метеоролозите, в столицата са се излели 39 литра на квадратен метър

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:58 ч. 27.10.2025 г.

Нощният порой над София парализира града - наводни булеварди, спря част от обществения транспорт и покачи нивата на реките.

По данни на метеоролозите, в столицата са се излели 39 литра на квадратен метър.

Участък от булевард "Шипченски проход" осъмна с близо 70 сантиметра вода, което не позволи на четири трамвайни линии, автобуси и коли да преминат през участъка до обед.

Екипи на пожарната и столичната дирекция за аварийна помощ изпомпват водата.

Възстановено е движението на трамваите и колите на бул. „Шипченски проход“ в София

Общината започна проверка, защо шахтите не са я поели.

За проблем с отводнителните шахти пък, съобщиха от метрополитен, които изграждат нова станция точно на метри от наводнения участък.

"Високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход" се казва в позицията на "Метрополитен". 

Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард

"Шахтите се почистват по график, съответно там където се налага се почистват и извън график. Всички действия са предприето, но както виждате при обилни валежи, падат листа запушват временно решетките на дъждоприемните шахти и от това се получава завиряването", коментира инж.Николай Неделков.

Нивата на реките в столицата са се покачили с близо метър и половина, но опасност от преливане няма, посочиха от общината.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

 

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 
TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията

Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията
Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард

Трамвайни линии в София спряха движение заради наводнен булевард
Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Родители на 11-годишна възраст: У нас за 10 години 33 159 деца са родени от деца

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“

Кметът на Елин Пелин: „Пакост или лакомство“ всъщност е „диабет или затвор“
Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои

Времето днес – 27 октомври 2025 г.: 4 области с оранжев код за порои
Тази сутрин
Снимка: Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Какво е решението на кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ в София?
Снимка: Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Ако "Лукойл" спре да работи - ще трябва да доставяме горива чрез алтернативен транспорт
Снимка: Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Български пробив в роботиката: Кога ще имаме хуманоидни роботи в домакинството?
Лице в лице
Снимка: Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Драгомир Стойнев и Илия Проданов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож