Пороят в София парализира града: Има ли опасност от преливане на реки? (ВИДЕО)

Нощният порой над София парализира града - наводни булеварди, спря част от обществения транспорт и покачи нивата на реките.

По данни на метеоролозите, в столицата са се излели 39 литра на квадратен метър.

Участък от булевард "Шипченски проход" осъмна с близо 70 сантиметра вода, което не позволи на четири трамвайни линии, автобуси и коли да преминат през участъка до обед.

Екипи на пожарната и столичната дирекция за аварийна помощ изпомпват водата.

Общината започна проверка, защо шахтите не са я поели.

За проблем с отводнителните шахти пък, съобщиха от метрополитен, които изграждат нова станция точно на метри от наводнения участък.

"Високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход" се казва в позицията на "Метрополитен".

"Шахтите се почистват по график, съответно там където се налага се почистват и извън график. Всички действия са предприето, но както виждате при обилни валежи, падат листа запушват временно решетките на дъждоприемните шахти и от това се получава завиряването", коментира инж.Николай Неделков.

Нивата на реките в столицата са се покачили с близо метър и половина, но опасност от преливане няма, посочиха от общината.

