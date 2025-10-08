До 17 часа днес собствениците на имоти в "Елените" ще имат отново възможност за пешеходен достъп до домовете си през контролно-пропусквателния пункт, решиха тази сутрин от оперативния щаб.

Областният управител Владимир Крумов свика нова координационна среща между институциите, работещи на терен за овладяване на последствията от наводненията в Бургас и региона.

С нормализиране на метеорологичната обстановка се възстановяват действията по разчистване във ваканционно селище.

Движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника, която продължава разчистването на района.

От 17:00 часа до 8:30 часа утре сутрин достъпът ще бъде ограничен от съображения за сигурност.

В селището все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите.

За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяване BG-Alert, съобщиха властите.

Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в Свети Влас, село Кошарица, Несебър, "Слънчев бряг" и Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони.

В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма. Излезлите до момента проби, по информация на РЗИ-Бургас, отчитат влошени показатели само в Китен и Свети Влас, очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.

Кметът на Несебър и днес не отговори кой е разрешил реката да бъде вкарана под земята и къде са документите на хотел и аквапарка в комплекса.

bTV потърси прокуратурата - оттам се въздържаха от коментар. Според пожарната няма риск от срутвате на сгради.

