Не са добри условията за туризъм в планините, предупреждават от Планинската спасителна служба (ПСС), цитирана от БТА.

В курортите Боровец и Пампорово, както и в Централна Стара планина вали, като на някои места дъждът е започнал още през нощта.

През изминалото денонощие отряд на ПСС- Благоевград е помогнал на чужда туристка с травма на крака в района на Стобските пирамиди.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, сочи прогнозата на НИМХ.

Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°

