Качеството на водата във Велико Търново предизвика протести. В продължение на две седмици хората се оплакват, че тече мътна от чешмите.

Въпреки че днес от ВИК отчитат, че водата в града вече е бистра, недоволството не спира.

Седмицата във Велико Търново и още няколко населени места в района започна с протест. А недоволството на хората нарасна, когато в сряда здравната инспекция обяви, че въпреки че водата е мътна и с лош вкус, е годна за пиене.

„Но сега малко по-бистра, но не е толкова, аз я пробвам, даже винаги я преварявам, като я сложа да я преваря и отдолу се образуват доста утайки. Малко по бистра тече като на цвят, но все още не е. Има някакъв лек прогрес, но все още не смеем да я пием“, заяви Роза Мария Кирилова.

Снимка: bTV

От водното дружество са категорични, че предприетите мерки за избистряне на водата вече са дали резултат.

От петък насам при взетите проби не са установени отклонения по показател мътност, нито по останалите показатели.

От ВИК дружеството уточняват, че ако някои от абонатите забележи по-висока мътност на водата в дома си, това вероятно се дължи на локална авария.

Жители на Велико Търново и близките населени места се събраха пред паметника „Майка България“, за да настояват за спешни мерки за решаване на проблема с водата в града.

Снимка: bTV

Част от хората казват, че действително водата от чешмите се е избистрила, както твърдят от ВИК, но още не смеят да я пият. Според хора от съседни населени места обаче проблемът с мътната вода продължава.

Протестиращите искат реални действия от институциите, а не само обещания. Хора от града са започнаха подписка с искане за оставката на директора на ВиК – Велико Търново.

