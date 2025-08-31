Жители на троянски села се обявяват срещу строежа на язовир „Черни Осъм“.

Става дума за селата Черни Осъм и Орешак. Хората там организират среща тази вечер и готвят подписка срещу проекта.

Според тях изграждането на съоръжение в района ще засегне уникалната природа на Национален парк „Централен Балкан“.

Стотици жители на Троян и селата Орешак и Черни Осъм се подписаха срещу идеята за изграждане на язовир „Черни Осъм“.

Местните казват, че са притеснени за живота и имуществото си, ако такъв проект бъде реализиран.

Проектът е на повече от 30 години, но винаги е срещал съпротива от местните.

„Ще се нарушат природните условия, ще се застрашат животи. Защо трябва да се мисли за язовири, като има други алтернативи и по-спешни неща, като ремонт на водопреносната мрежа“, казва Мая Найденова, кмет на село Орешак.

Хората казват, че ако държавата предприеме дейности за строеж на язовира, са готови на протести с живи вериги.

