И тази вечер се провежда масов протести в Плевен заради безводието.

Той включва демонстрация пред Общината, автошествие и блокада на основен път с искане за спешни мерки за кризата.

Работа на магия – така в града без вода обясняват функционирането на бизнеса.

Борислав Петров има сервиз за кафе машини и заведение за хранене. Казва, че дори да потече вода от чешмите, то тя е мътна и негодна.

Снимка: Цветелин Цветанов

„Абсолютно нищо не може да се прави. Не могат да се обслужват машините правилно, имаме магазин за бързо хранене, там пък абсурд да се мият посуди, просто без вода не може да се живее“, коментира Петров.

Пред един от обектите му ВиК авариите са всеки ден, казва още търговецът.

Снимка: Цветелин Цветанов

„Всяка година тука се копае без абсолютно никакви резултати, това са пари, които идват от нашите джобове“, допълва собственикът на сервиз за кафе машини.

Снимка: Цветелин Цветанов

За да изразят гнева си от продължаващата криза, автошествие от стотици коли премина през града.

Протестиращите настояват всяко бездействие през годините, както и всяка капка открадната вода да бъдат разследвани от прокуратурата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK