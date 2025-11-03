Протест срещу въвеждането на еврото у нас се провежда пред сградата на Българската народна банка.

Мястото е избрано умишлено, тъй като председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард е там. Тя ще участва в конференция на Българската народна банка „На прага на еврозоната“ и ще посети Народното събрание.

Участниците в протеста скандират „Искаме си лева!“ и „Не на еврото!“, издигнати са плакати с послания към представители на евроинституциите и обвинения, че на страната се налагат финансови решения отвън.

Акцията е организирана от партия „Възраждане“ и различни граждански организации.

