Надзорните съвети на НОИ и НЗОК ще разгледат плансметките на двете институции за следващата година. Това ще са първите в историята ни бюджети в евро.

Вноската за фонд "Пенсии" е заложено да се увеличи с 2 процентни пункта - така тя ще стане 21,8 на сто, за родените преди 1 януари 1960 година и 16,8 на сто за хората родени след 31 декември 1959 година. Пенсиите ще се увеличат от 1 юли с между 7 и 8 на сто.

В бюджета на общественото осигуряване е записана сума от 605 евро за минималната работна заплата.

За промени трябва да се готвят хората с по-високи доходи. Ако бъде одобрен проектът, те вече ще се осигуряват върху 2352 евро или близо 4600 лева - тоест, прагът се вдига с над 450 лева спрямо сега.

Без промяна обаче в парите за майчинство през втората година - те остават 780 лева или 399 евро.

Плансметката на НЗОК все още не е публично оповестена, но неофициално се знае, че няма да има вдигане на здравните осигуровки.

В бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., приет от Надзорния съвет днес, първи път са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри.

С Приложение към Закона е определен минималният размер на основно месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност; лекар по дентална медицина без специалност; магистър-фармацевт без специалност; лице с висше немедицинско образование (магистър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите и без специалност; психолог (магистър).

От следващата година те трябва да получават най-малко 1860 евро месечно, което се равнява на 150% от минималната работна заплата за страната.

В същото Приложение е записан и минималният размер на основното месечно трудово възнаграждение на медицинска сестра; акушерка; лекарски асистент, фелдшер; медицински лаборант; рентгенов лаборант; рехабилитатор; инспектор по обществено здраве; помощник-фармацевт; зъботехник; масажист (с увредено зрение); лице с висше немедицинско образование (бакалавър) с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със и без специалност/и; психолог (бакалавър); кинезитерапевт.

От 2026 г. всички те ще получават най-малко 1550 евро месечно или 125% от минималната работна заплата.

