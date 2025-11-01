Първи клас може да се повтаря при незнание на български език, заяви в Нова Загора министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той заяви, че ключов проблем остава незнанието на български език, което затруднява усвояването на останалите предмети.

Предложено е въвеждането на езикова интеграция, подобна на практиката в други европейски страни, при която децата, които не владеят български, започват с обучение само по езика, преди да преминат към останалите учебни дисциплини, пише БТА.

Вълчев добави, че при необходимост първи клас може да се повтаря, когато ученикът не владее български език, като това е по-добър вариант, отколкото детето да отпадне от системата.

Красимир Вълчев подчерта, че в някои общности отговорността към образованието и ежедневното посещение на училище е ниска и затова преди две години са били отделени средства за образователни медиатори – хора от общността, които ежедневно посещават домовете на децата и работят за редовното им присъствие

„Образованието се случва с натрупване и с ежедневна работа през годините“, посочи министърът и уточни, че Министерството на образованието е безкомпромисно по отношение на прикриването на отсъствия.

Вълчев отбеляза, че усилията дават положителни резултати, като се намалява процентът на преждевременно отпадналите ученици и се повишава средната успеваемост, особено сред деца от ромски произход, но резултатите все още са неравномерни и недостатъчни.

Министърът подчерта, че усилията за интеграция и повишаване на обхвата са дългосрочни и изискват постоянство, за да се гарантира равен достъп до образование за всички ученици.

