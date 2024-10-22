Днес се прощаваме се с режисьора Николай Волев. Той почина на 78-годишна възраст, след като падна от прозорец на таванско помещение в къщата, в която живее.

Волев създава обичани от поколения зрители филми, сред които "Двойникът", "Господин за един ден", "Да обичаш на инат".

Поклонението ще бъде в столичния храм "Света София" от 13 часа.

Николай Волев е роден в София на 10 април 1946 г. През 1968 г. бяга от България без разрешение от властите.

След престой в бежански лагер в Турция заминава за Англия. През 1972 г. завършва кинорежисура в Лондонското филмово училище.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK