Днес се прощаваме се с режисьора Николай Волев. Той почина на 78-годишна възраст, след като падна от прозорец на таванско помещение в къщата, в която живее.
Волев създава обичани от поколения зрители филми, сред които "Двойникът", "Господин за един ден", "Да обичаш на инат".
Поклонението ще бъде в столичния храм "Света София" от 13 часа.
Николай Волев е роден в София на 10 април 1946 г. През 1968 г. бяга от България без разрешение от властите.
След престой в бежански лагер в Турция заминава за Англия. През 1972 г. завършва кинорежисура в Лондонското филмово училище.
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