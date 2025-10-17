От петък – 17 октомври, до неделя – 19 октомври, се променя организацията на движение в участъците в ремонт на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента, а целта е да се улесни пътуването в края на седмицата, когато много хора тръгват на път. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация, напомнят от АПИ.

На магистрала „Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София (от км 0 до км 8), в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, ще бъде организирано реверсивно движение. Всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата. Във всички съботи до края на месеца от 8 ч. до 12 ч. ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя от 15 ч. до 20 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

В четири участъка на магистрала „Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи. Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканския път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

В Софийска област се ремонтира участъкът между км 24 и км 33 на магистрала „Тракия“. В тази отсечка от 00 ч. в петък до 14 ч. ще се обособят две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас, а от 14 ч. до 00 ч. ще има две ленти за Бургас и една към София. При интензивен трафик във времето около 12 ч. до нормализиране на движението е възможно да се затвори лентата за София и в обособените три ленти да се пропускат само пътуващите към Бургас. От 16 ч. до нормализиране на трафика е възможно да се ограничи движението в лентата за Бургас и да се обособят три ленти за пропускане на пътуващите към столицата.

В събота от 00 ч. до 15 ч. ще има две ленти за движение в посока Бургас и една лента за София, а от 15 ч. до 00 ч. ще има две ленти към София и една към Бургас. Ако трафикът е интензивен е възможно в 16 ч. и 18 ч. до нормализиране на движението да се ограничи преминаването в лентата за София и да се обособят три ленти в посока Бургас.

В неделя от 00 ч. до 24 ч. ще се организират две ленти за движение в посока София и една лента за Бургас. При интензивен трафик е възможно в 12 ч., 14 ч. и 16 ч. до отпадане на необходимостта да се спира движението на пътуващите към София и в обособените три ленти да преминават само пътуващите към Бургас.

В област Пазарджик строителни работи се извършват в 8-километров участък – между км 90 и км 98 в платното за София. Движението на превозните средства преминава двупосочно в обновеното платно за Бургас, в което има по една лента за Бургас и една лента за пътуващите към столицата.

Строителни дейности в платното за Бургас се извършват и в участъци в областите Стара Загора и Сливен. В Стара Загора се ремонтират десет километра между км 208 и км 218, а в област Сливен – 11 км, от км 262 до км 273. В двете отсечки трафикът преминава двупосочно в платното за София, като са обособени по една лента за Бургас и една към столицата. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на „Пътна полиция“.

За повишаване на безопасността при интензивния трафик всеки петък до края на октомври от 15 ч. до 20 ч. временно в двете посоки ще се ограничава движението на камионите над 12 тона в отсечката от София до пътен възел „Оризово“ на магистрала „Тракия“ в област Стара Загора (от км 0 до км 165). При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.

Всяка неделя до края на октомври от 14 ч. до 19 ч. ще бъде ограничавано движението на камионите над 12 тона само в платното в посока София в участъка от пътен възел „Стара Загора“ до София на магистрала „Тракия“ (от км 208 до км 0). При промяната в организацията на движение тежкотоварните превозни средства ще могат да използват обходни маршрути.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в ограничения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на различните видове МПС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 тона няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



От АПИ се извиняват на гражданите за причиненото неудобство и припомнят, че ремонтите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Шофьорите трябва да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, в участъците в ремонт се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Поради това е необходимо шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението, призовават от Пътната агенция.

