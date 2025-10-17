Поредна жертва взе войната по пътищата в четвъртък. Жена загина след като кола, шофирана от 23-годишен мъж, я помете на тротоар в Лом.

Инцидентът стана към 9 ч. вчера квартал „Момин брод“, който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на града.

Шофьорът е пътувал от Брусарци и е влизал в Лом, бързал е за работа. При изпреварване колата се преобръща, удря дърво на тротоара и помита пешеходец.

Ударената жена е загинала е на място. Хората, живеещи в района на инцидента излизат на протест.

По думите им в района се кара с бясна скорост и никой не спазва ограничението от 40 км/ч. Притеснителното е, че в района има автобусна спирка, на която редовно чакат ученици от града.

Шофьорът е бързал за работа, това не е първото му провинение на пътя. За 4 години, в които има книжка, има и 7 глоби за нарушения на пътя, каза пред bTV гл. инспектор Огнян Иванов, началник на „Охранителна полиция“ в Лом.

23-годишният младеж е задържан за 24 часа. Все още не може да се кажа с каква скорост е карал, но със сигурност е била превишена – при изпреварване на тир колата му е поднесла, уточни Иванов.

По думите му на входно-изходната отсечка, на която е станал трагичният инцидент, са установени над 200 нарушения на скоростния режим от началото на годината.

