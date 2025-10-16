Водачът не успял да овладее колата и блъснал 55-годишната жена в Лом

Тежко пътно произшествие отне живота на жена в град Лом. Според предварителната информация инцидентът се е случил към 10:00 часа в квартал „Момин брод“, който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на Лом.

При изпреварване водач на лек автомобил не успял да овладее колата и блъснал пешеходка, намирала се на отсрещен тротоар.

Тя е загинала на място. Според източници на bTV жената е на 55 години, а шофьорът - на 21. Причините за катастрофата се изясняват.

