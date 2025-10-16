Дете от етрополското село Лопян е в термичен шок и с опасност за живота, след токов удар по време на голямото междучасие. Деца решили да се покатерят на електрически стълб.

Едно от тях е ударено от ток. Работници чули виковете им и успели да ги спасят, посочват от полицията в Етрополе.

Инцидентът е станал на 15 октомври. Около 10.40 часа вчера в РУ-Етрополе се получил сигнал, че дете от училището в с. Лопян е получило токов удар на електрически стълб.

На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

По първоначални данни е изяснено, че по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото.

Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар. Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинския специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

