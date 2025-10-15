Пожар гори в пернишкия завод „Стомана Индъстри“.

За това става ясно от потребители, които публикуваха кадри в социалните мрежи.

По данни на МВР няма жертви и пострадали. На място има три пожарни коли и служители на полицията.

Снимка: bTV

Все още не е ясна причината за инцидента.

Пожарът е на територията на център за скраб.

По последни данни огънят вече е потушен.

