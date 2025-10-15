Пожар гори в пернишкия завод „Стомана Индъстри“.
За това става ясно от потребители, които публикуваха кадри в социалните мрежи.
По данни на МВР няма жертви и пострадали. На място има три пожарни коли и служители на полицията.
Все още не е ясна причината за инцидента.
Пожарът е на територията на център за скраб.
По последни данни огънят вече е потушен.
