Окръжната прокуратура в Русе разпореди проверка във връзка със случая на починала родилка.

На 25 август е получено съобщение за смърт на жена в родилното отделение на УМБАЛ „Канев“ в града.

Съобщението е подадено от изпълнителния директор на болницата. На 23 август, два дни след раждането, там е починала 21-годишна жена от Две могили.

По случая е образувана прокурорска преписка. Разпределена е веднага и незабавно е възложена проверка на ОД на МВР – Русе.

Преписката вече се намира в полицията и работата по случая тече. В хода на проверката ще се изиска и приложи медицинската документация и ще се снемат обяснения от близките и медиците.

Прокуратурата ще потърси съдействие по случая и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ при Министерството на здравеопазването.

След установяване на причината за смъртта ще се извърши преценка дали става въпрос за от извършено престъпление и налага ли се образуването на досъдебно производство.

