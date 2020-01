Разследване на опит за саботиране на проверка на КПКОНПИ е причина за искането на главния прокурор Иван Гешев КС да тълкува условията, при които може да се започне наказателно производство срещу действащ президент. Това става ясно от СРС записи и постановление по случая, разпространени от държавното обвинение.

Формулировката е "деяния на група лица, които осъществяват действия, включително обещаване и даване на дар и облага, водещи до нерегламентирани контакти с длъжностни лица от Министерство на отбраната".

В първия разговор от 23 април м.г. участва „неустановен с категоричност мъж, който вероятно е президентът на републиката Румен Радев“, който говори с началника на ВВС ген.-майор Цветан Стойков. Двамата обсъждат проверка на КОНПИ „за назначаването на Деси“ (според прокуратурата – настоящата съпруга на президента Десислава Радева) като пиар на ВВС.

Чуйте разговора тук:

"Аз съм дал указания каквото може да не пращаме, няма да го пращам", заявява Стойков, като уточнява, че става дума за "Деси": "Какви договори е имала, ползвала ли е някакви жилища, кой ги е плащал".

Мъжкият глас, за който се предполага, че е на президента, отбелязва, че "това са абсолютни простотии", но държи да бъде държан в течение.

Стойков е категоричен:" Ама за какво да даваме обяснения, бе?! Ние ще кажем - нямаме тия данни въобще".

Следват два други разговора, които Стойков води с негови служители, в които се обсъжда как да се подходи по отношение на проверката.

В единия разговор (провел се на следващия ден) единият подчинен коментира: "Според мен не трябва да крием, защото, ако се разбере, че крием...". Той отбелязва и че КПКОНПИ не може да разследва конфликт на интереси в минало време и това може да се превърне в основание да се отбият исканията за допълнителна информация.

Чуйте този разговор тук:

За исканията за информация и начина, по който във ВВС са реагирали на тях се разбира от третия разговор, който всъщност е най-ранен - от 16 април м.г.

В постановлението с дата 23 януари се посочва, че "пълното извършване на тази проверка на КПКОНПИ се осуетява поради укриване на документи, като част от тези документи касаят лицето посочено по-горе и с което президентът вероятно се намира в брачна връзка".

