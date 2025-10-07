Отрицателни са резултатите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 29-годишния водач на спортния автомобил, участвал в инцидента, възникнал по време на финалния кръг „Аладжа манастир – Варна 2025“ от автомобилното състезание Национален шампионат по планинско катерене.

При инцидента един човек загина, а други 7 бяха ранени, сред тях една жена е с опасност за живота.

Под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна продължава работата по разследването на инцидента.

Кръвната проба на 29-годишния водач на спортния автомобил е отрицателна за употреба на алкохол, както и за употреба на наркотични вещества.

Тя беше анализирана във ВМА – Варна и резултатите бяха готови в късния следобед на 6 октомври.

Следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна, който е част от разследването, продължава събирането на доказателствен материал по образуваното досъдебно престъпление. На мястото бяха извършени допълнителни огледи на асфалтовата настилка, на мантинелата, на района, около мястото на инцидента. Предприети са действия за сваляне на публикуваните във виртуалното пространство видеоклипове от случилото се, като те ще бъдат предмет на експертизи с оглед по-точното установяване на причините за възникването на произшествието.

Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, което е непредпазливо деяние и, за да се стигне до ангажиране на наказателна отговорност, следва да бъде събран голям обем от доказателства, свързани с начина на организиране на автомобилното състезание, с отговорните за организацията му лица. Освен това трябва да бъде установен факта дали на мястото, на което са се намирали пострадалите, е било разрешено да има публика, или не, както и кой е бил ангажиран с осигуряването и контрола на мерките за безопасност на мероприятието.

Към момента няма привлечени към наказателна отговорност лица.