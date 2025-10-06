Освободиха от ареста рали пилота Нейко Нейков, причинил катастрофата на рали край Варна, при която загина един човек, а други седем пострадаха.

След инцидента той даде положителен полеви тест за наркотици, а резултатите от кръвната проба все още не са готови.

Очакват се резултатите от кръвната проба на Нейко Нейков, катастрофирал на рали край Варна

Нейков беше задържан за срок до 24 часа, а от прокуратурата днес не удължиха ареста му.

Досъдебното производство е за причиняване на смърт по непредпазливост. Към момента няма привлечен обвиняем.

Пострадалата най-сериозно при инцидента 27-годишна жена остава в тежко състояние в реанимация. Още трима са в болница, но няма опасност за живота им.

