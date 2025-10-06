Освободиха от ареста рали пилота Нейко Нейков, причинил катастрофата на рали край Варна, при която загина един човек, а други седем пострадаха.

След инцидента той даде положителен полеви тест за наркотици, а резултатите от кръвната проба все още не са готови.

Нейков беше задържан за срок до 24 часа, а от прокуратурата днес не удължиха ареста му.

Досъдебното производство е за причиняване на смърт по непредпазливост. Към момента няма привлечен обвиняем.

Пострадалата най-сериозно при инцидента 27-годишна жена остава в тежко състояние в реанимация. Още трима са в болница, но няма опасност за живота им.

