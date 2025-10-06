Все още се очакват резултатите от кръвната проба на автомобилния пилот Нейко Нейков, причинил катастрофата на рали край Варна.

При инцидента състезателният му автомобил се вряза в публиката. Един човек загина, а други 7 бяха ранени.

Направеният полеви тест показа положителен резултат за наркотици.

А на мястото на инцидента предстои да бъде извършен повторен оглед. Следите от катастрофата все още са видими.

От прокуратурата посочиха още, че ще се оглежда и гористият район, за да бъде установено как зрителите са стигнали до забраненото място.

Засега пилотът Нейко Нейков е задържан за 24 часа, като основната причина за това е положителният полеви тест. Дали прокуратурата ще поиска удължаване на задържането до 72 часа и какви ще бъдат последващите действия на обвинението, зависи от резултатите от кръвната проба.

Засега разследването се води за причиняване на смърт по непредпазливост, като няма привлечен обвиняем.

А каква е практиката и какви тестове се правят на пилотите преди рали състезанията, повече вижте тук -

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK